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泓德攜士電 揮軍日本

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
泓德能源董事長謝源一（左）與總經理周仕昌指出，將與策略夥伴共同參加台灣國際智慧移動展。 記者陳昱翔／攝影
泓德能源董事長謝源一（左）與總經理周仕昌指出，將與策略夥伴共同參加台灣國際智慧移動展。 記者陳昱翔／攝影

太陽能股王泓德能源（6873）昨（16）日宣布，攜手策略夥伴士林電機聯合參加今年台灣國際智慧移動展，並秀出多款電動車充電樁裝置，預計藉此組台灣充電國家隊，揮軍日本市場。

泓德能源總經理周仕昌指出，將與士電在台灣成立二家合資公司，一家負責硬體製造，另一家負責銷售通路與營運，未來雙方將一起跨足國際市場，首站目標將瞄準日本市場，並與在地大型商社合作，共同開發表後光充儲解決方案應用場域。

周仕昌表示，預估雙方合資公司今年就會有訂單，目前都在緊鑼密鼓布局之中，公司內部已經擬定三年的業績計畫，有信心不久後就能顯著為二家母公司貢獻業績。

據了解，泓德能源目前已於日本開發和收購光電案場，並與當地售電業者洽談再生能源購電協議（PPA），同時也將投資大型儲能案場，參與包含電能現貨市場、需給調整市場以及容量市場的日本電力交易市場。

此外，泓德能源看好充電市場商機，2021年成立子公司星舟快充，致力於充電站建置與營運、充電設備銷售與保修以及充電站加盟與代管服務等三大業務，目前已在國內陸續建置充電站，目標2026年時在全台設置1,000個站。

展望未來，泓德能源日前已獲核准通過改列，預計9月轉上市主板。

太陽能 日本

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