福貞陝西廠 下季量產

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）表示，旗下陝西廠去年第3季正式加入集團二片式鋁罐的生產行列，目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，亦積極爭取在地品牌，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐。

福貞表示，受惠食品飲料行業穩步增長、啤酒罐化率不斷提高，以及罐頭食品普及率提升，帶動中國大陸食品飲料金屬包裝行業穩步增長。其中，中國大陸啤酒罐化率，相較於全球平均成長空間大，且啤酒罐化增速為10%至15%。

目前，陝西廠正進行產線調校，逐步提升稼動率，預計第3季可加入量產，預估產能滿載且配合客戶多元罐型換線生產配置，年產能可達5億至6億支空罐，實現年產值人民幣3億元目標。

福貞新竹廠自併購後，將纖體罐帶入台灣飲料市場，亦為目前台灣唯一纖體罐（Sleek can）的獨家供應商，且進一步開發200mL Sleek、330mL Standard與330mL Sleek等多元罐型。

福貞表示，纖體罐最大優勢之一為節省通路貨架空間，因此為多家跨國飲品製造商採用，加上全球通用202罐蓋等產品，為配合多元產品生產積極優化產線效率，今年第1季新竹廠出貨較去年同期成長，目前訂單能見度明朗，將持續擴大市場滲透率。

時序邁入夏季傳統旺季，可望帶動二片式鋁罐需求明顯提升，福貞說，集團將持續推進各廠產線效率優化；三片式鐵罐則以提升產線產品附加價值，以期增加特製罐的產品營收比重至5%，同步帶動海外市場的出貨量能。

福貞3月合併營收6.39億元，月增31.4%、年增7.0%；福貞表示，中國大陸經濟往穩步向好發展，帶動集團大陸全廠鋁罐出貨成長，加上新竹廠獨家供應纖體罐搶占市場份額，推升3月營收年月雙增。

受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上中國大陸餐飲市場維持健康成長，致第1季合併營收20.30億元、年增21.9%，亦為單季歷史同期新高。