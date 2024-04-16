聽新聞
test
0:00 / 0:00

福貞陝西廠 下季量產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）表示，旗下陝西廠去年第3季正式加入集團二片式鋁罐的生產行列，目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，亦積極爭取在地品牌，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐。

福貞表示，受惠食品飲料行業穩步增長、啤酒罐化率不斷提高，以及罐頭食品普及率提升，帶動中國大陸食品飲料金屬包裝行業穩步增長。其中，中國大陸啤酒罐化率，相較於全球平均成長空間大，且啤酒罐化增速為10%至15%。

目前，陝西廠正進行產線調校，逐步提升稼動率，預計第3季可加入量產，預估產能滿載且配合客戶多元罐型換線生產配置，年產能可達5億至6億支空罐，實現年產值人民幣3億元目標。

福貞新竹廠自併購後，將纖體罐帶入台灣飲料市場，亦為目前台灣唯一纖體罐（Sleek can）的獨家供應商，且進一步開發200mL Sleek、330mL Standard與330mL Sleek等多元罐型。

福貞表示，纖體罐最大優勢之一為節省通路貨架空間，因此為多家跨國飲品製造商採用，加上全球通用202罐蓋等產品，為配合多元產品生產積極優化產線效率，今年第1季新竹廠出貨較去年同期成長，目前訂單能見度明朗，將持續擴大市場滲透率。

時序邁入夏季傳統旺季，可望帶動二片式鋁罐需求明顯提升，福貞說，集團將持續推進各廠產線效率優化；三片式鐵罐則以提升產線產品附加價值，以期增加特製罐的產品營收比重至5%，同步帶動海外市場的出貨量能。

福貞3月合併營收6.39億元，月增31.4%、年增7.0%；福貞表示，中國大陸經濟往穩步向好發展，帶動集團大陸全廠鋁罐出貨成長，加上新竹廠獨家供應纖體罐搶占市場份額，推升3月營收年月雙增。

受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上中國大陸餐飲市場維持健康成長，致第1季合併營收20.30億元、年增21.9%，亦為單季歷史同期新高。

營收

延伸閱讀

不在台北！國家地理服飾進駐新竹 打造全球最大「太空概念店」

冠軍啤酒無限暢飲！吉比鮮釀餐廳每月1天限時開喝

確定了！桃園YouBike騎到新竹免收600元調度費

剛出生女兒熟睡中「重量級五虎將」在她身邊築牆護駕 網笑：這噸位安全感爆棚

相關新聞

陸家電舊換新補貼 瑞智、艾美特營運吃補

大陸官方推出新一波家電舊換新補貼方案，加上進入大陸空調內銷市場銷售旺季，助攻冷氣銷售動能，瑞智（4532）、艾美特-KY...

紡織廠 越南接單報捷

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕，本次紡拓會領軍，攜遠東新...

中鋼5月盤價 開出平盤

國際大鋼廠報價續弱，中鋼5月開平盤。中鋼（2002）昨（15）日5月盤價持平，中鋼指出，5月盤表價全面持平，同時「擴大多...

豐興廢鋼、鋼筋 亮漲盤

受惠市場需求回溫，豐興（2015）昨（15）日廢鋼與鋼筋盤價每公噸同漲200元。豐興4月來每次都開漲盤，引領建築用鋼市場...

三福化、晶呈科 營運向上

半導體業景氣持續回暖，帶動特化廠、氣體廠三福化（4755）、晶呈科今年營運倒吃甘蔗，可望逐步攀升。

福貞陝西廠 下季量產

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）表示，旗下陝西廠去年第3季正式加入集團二片式鋁罐的生產行列，目前在手客戶為中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。