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三福化、晶呈科 營運向上

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

半導體業景氣持續回暖，帶動特化廠、氣體廠三福化（4755）、晶呈科今年營運倒吃甘蔗，可望逐步攀升。

三福化表示，今年台積電CoWoS大擴產，帶動應用在CoWoS製程的剝離劑產品出貨成長，營收占比將從去年的低個位數、今年有望往二成推進。又，受惠於面板產業景氣反轉，有助於相關化學品出貨，像基礎化學品PHBA因日系客戶擴產完成已增加下單；配合回收後純化TMAH（氫氧化四甲基銨）5,000噸新開產能、2025年可望出貨主要半導體大客戶，今年至明年成長可期。

三福化3月營收3.63億元，月增2.77%、年減23.3%；第1季營收11.31億元、年減5.7%。

AI伺服器帶動半導體需求成長，晶呈科指出，2024年下半年景氣回升已是市場多數人的共識，加上先進製程對特用氣體需求有增無減，配合未來陸續有新產品推出，對於營收成長審慎樂觀。

晶呈科表示，主要用於3D Nand Flash及先進製程奈米的C4F6（六氟丁二烯）與去光阻液（Stripper）今年均有新產能開出。去光阻液部分目前第一條288噸量產線3月已完成，持續接單中，目標下半年滿載。

半導體 營收

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