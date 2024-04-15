權值股領跌 台股跌286點收20,449點 台積電跌12元收806元
台股15日開低走低、帶量下跌，收盤指數20,449.77點，跌286.80點、跌幅1.38%，成交金額4,783.16億元。此外，櫃買指數也轉弱，收252.50點、跌3.93點、跌幅1.53%。 台積電（2330）收806元、跌12元。
觀察各類強勢族群，軍工概念股亞航、雷虎攻上漲停板作收，波力-KY、千附精密、漢翔、長榮航太、台船、寶一紛紛走強；電線電纜族群的大亞、合機、榮星、華榮、宏泰；族群的長榮、陽明、萬海；散裝航運族群的中航、裕民、台航、新興等皆表現強勢。
另外，上周強勢的重電族群，今日則漲多拉回，僅亞力收漲4.1%、上緯投控收漲2.7%，士電、華城皆收跌7%，中興電、東元、森威能源紛紛走弱。
今日成交量大且上漲者有：亞航、合機、雷虎、大亞、中光電、三商壽、永崴投控、亞力、大同、漢翔、銘異、宏泰走強；成交量大卻下跌者有：士電、欣興、中興電、弘憶股、洋華、文曄、神達、誠美材、廣達、國建、佳能、燿華等走弱。
法人指出，相較2月消費及生產者物價超出預期，美國3月情勢有所緩和，而油價牽動效應，仍為後續通膨走勢潛在風險。4月30日至5月1日聯準會即將召開會議，在之前各項評論自然會影響美股動態，台股則聚焦季報考驗，選股回歸基本面，可逢低承接有展望的公司。
此外，非電持續是盤面焦點，電機機械、電器電纜短多延續，惟須提防過熱，自行車、汽車相關短線持續有操作空間。在電子股部分，AI概念個股表現，半導體設備、無塵室設備、半導體封測材料、檢測驗證走勢整齊，短線持續是盤面焦點。
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