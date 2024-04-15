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重電股士電飆漲 大股東國賓股價勁揚

中央社／ 台北15日電

重電族群近期漲勢凌厲，飯店股國賓是同集團士電的大股東，持股約11%，加上危老改建的豪宅建案銷售亮眼，今天盤中勁揚逾7.5%，至71.1元，接近30年前高點，今年以來股價漲逾40%。

飯店股國賓與士電同屬仰德集團，國賓持股11%左右的士電，受惠士電今年以來股價飆漲逾200%，國賓近日股價輪翻上攻。

不畏大盤疲軟，國賓今天開高走高，盤中登上71.1元，漲幅逾7.5%，股價距離1994年高點73.5元僅一步之遙，今年以來國賓股價漲幅已逾40%。

國賓最近一次公告取得士電股票為2022年，分別為2022年9月及10月，9月以每股62.55元取得8500張，隔月再以57.6元取得7000張，該年共計取得1.55萬張，以今天士電平盤價334元計算，潛在處分利益逾新台幣42億元。

根據財報顯示，國賓是士電的大股東，持股比例達11.48%，約5.9萬張，潛在利益相當龐大。

國賓旗下有台北、新竹、高雄3大據點，2021年台北國賓通過危老改建申請，2022年10月中旬啟動改建，台北國賓並與日本Palace Hotel正式簽訂經營合作契約，將打造台北國賓皇宮酒店，預計改建成飯店與豪宅「國賓皇琚」，飯店預計2028年開幕，豪宅共72戶，預售成績亮眼。

新竹國賓2022年將土地建物出售給全球人壽，並售後回租20年繼續經營；高雄國賓去年1月31日熄燈，啟動危老改建，攜手大陸建設合作開發，將重新打造為飯店及飯店式服務豪宅。

國賓 士電

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