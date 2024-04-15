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四金控產險 首季賺近28億
產險業2024年3月獲利已全數公告，四家金控旗下產險3月賺10.6億元，累計前三月稅後純益達27.9億元，較去年同期由虧轉盈。其中，國泰產險累計前三月稅後純益達8.8億元，創歷史同期新高。
國泰產險3月稅後純益3.2億元，累計前三月稅後純益達8.8億元。富邦產險3月稅後純益4.6億元，累計前三月稅後純益13.4億元，相較去年同期虧損42.5億元，由虧轉盈。華南產險3月稅後純益為2.1億元，累計前三月稅後純益3.9億元，相較去年同期稅後純益1億元，年增272.9%。兆豐產險3月稅後純益為0.6億元，累計前三月稅後純益1.6億元，較去年虧損6.5億元，由虧轉盈。
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