慧洋去年稅後純益達4.38元 配息2.75元

慧洋-ky（2637）昨（12）日董事會通過2023年度盈餘分配案，2023年散裝市況較前兩年度下滑，然適時處分老舊船舶挹注，2023年每股稅後純益仍達4.38元，擬配發現金股利2.75元，落實獲利回饋股東配息政策，配發率為63%，以近30日平均收盤價59.6元計算現金殖利率為4.61%，以昨天收盤價66.7元計算，殖利率4.1%。

慧洋-ky積極優化集團財務結構，由於產業特性公司負債比偏高，受惠2021、2022年散裝榮景，EPS連續兩年賺逾一個股本，除配發現金股利回饋股東外，也陸續償還銀行借貸，全球升息腳步加快，負債比仍較2022年下降48.75%。

目前慧洋-ky旗下總計134艘船舶，平均船齡約8年，考量全球競爭力再加訂環保新船，新船訂單達15艘，將陸續於今年及2026、2027年交付並投入營運；慧洋-ky指出，持續看好今年市場展望，今年以來因氣候變遷、各國戰爭衝突等全球性問題造成國際政治經濟局勢不穩，迫使船舶繞道而行，拉長船舶周轉天數。

預期未來市場對節能船需求增加，慧洋-ky超前部屬節能船隊超過十年之久，擁有業界最多數量節能船隊，未來持續船舶汰舊換新政策，目標打造全節能船隊。