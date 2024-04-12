重電要飆到何時？ 華城盤中再創946元天價 亞力衝破160元

受惠台電強韌電網計畫發酵、綠能產業興起、美國拜登兆元基建計畫，致變壓器產品持續供不應求等利多因素，重電股又再度走強，華城（1519）盤中股價一度衝漲停板946元，再創歷史新高，亞力（1514）、士電（1503）、中興電（1513）漲幅超過5%，大同（2371）、東元（1504）盤中漲幅2~3%。

電力設備需求強勁，重電股近期公布3月營收，重電四雄首季營收均創同期新高。華城3月營收15.57億元，月增93.55%，年增48.44%，創同期新高，累計第1季營收30.37億元，年增97.17%。士電3月營收31.4億元，年減1.42%，累計第1季營收99.17億元，年增10.52%；亞力3月營收8.51億元，月增50.8%，年增19.64%；累計前3月營收20.63億元，年增12.52%，單月營收創歷史同期新高。中興電3月營收23.3億元，年增12.1%；首季月營收61.3億元，年增5.09%。

華城表示，今年以來營收成長，主因外銷案訂單增加，以各項業務來看，3月營收挹注仍以變壓器為大宗、達12.7億元。現階段在手訂單滿載、能見度看到2025年，且開始接下2026年訂單；華城指出，預計今年產能將可提高3~4成，外銷比重有望擴大至4成以上。

士電指出，重電事業今年接單量會跳躍式成長。為了因應產能需求，也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底可完成建置，最快明年首季投產，屆時產能增加25%，預期未來仍可維持雙位數成長。不過，因台電、統包工程案等交期時間不一定，將導致每月營收起伏。

亞力表示，陸陸續續都有接獲到台電的訂單，且訂單金額已經15億以上，加上美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機、半導體擴廠下，IDC機房及Al帶動變電所設備需求，讓在手訂單仍是破百億元的高水準狀態，能見度到2026年。

中興電為國內唯一獲得台電345KV氣體絕緣開關認證的廠商，目前台電GIS相關訂單達410億元，其餘重電訂單如台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程等，訂單規模達350億元。產能方面，今年1月嘉義新廠投產，全年可提高15~20％的產能，第2季預計在林口增建1,880坪廠房倉庫，預計今年將再增加嘉義廠倉儲用地。