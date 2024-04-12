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虎航搶市 祭優惠促銷價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

搶攻春季出遊商機，台灣虎航（6757）昨（11）日宣布推出全航線單程未稅台幣999元起的線上旅展限定優惠促銷價；易飛網昨天也宣布，攜手玉山銀推「獨家13期」零利率優惠。

2024台北國際春季旅展將於4月12日至15日於台北世貿一館開幕，這對於國內旅行社業者來說是小型展覽，國內大型的航空、旅行社業者都沒有特別參加，但都有推出線上春季優惠專案；華航就也推出「打卡全球，人人有折」全航線85折購票促銷，即日起至4月25日為期16天的優惠，多條精選航線再享超值票價。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空針對2024台北國際春季旅展，推出全航線單程未稅999元起的線上旅展限定優惠促銷價，除了推出全航線機票優惠價，若想省下更多荷包，建議在購買機票時即加購託運行李；另外，民眾只要到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號會有各種不同的好康可搶。

台灣虎航 航線

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