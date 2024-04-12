東台 在手訂單逾30億

工具機大廠東台精機（4526）昨（11）日表示，看好今年產業景氣復甦，集團近期持續參加各大展會搶單，以優異機械設備、技術服務與各式智慧製造解決方案，吸引各產業客戶興趣，在展會效益加持下，訂單持續增加，營運可望逐季增溫。

東台集團上月底才剛參加在台北南港展覽館舉行的「台灣國際工具機展TMTS」，緊接著本月又陸續參加「韓國國際機床展SIMTOS」（4月1至5日）、「中國數控機床展覽會CCMT」（4月8日至12日），全力搶單。

東台自結3月合併營收5.71億元，較上月增加131.9%，較去年同期減少7.7%；累計第1季合併營收13.23億元，較去年同期減少23.8%，目前東台單一公司在手訂單累計約30億餘元，能見度看到第3季末。

東台今年創立55周年，董事長嚴瑞雄指出，今年規劃啟動雙軸轉型，協助推動半導體先進製程的零件在地化，同時活用AI生成技術，成為半導體設備的一級供應商，並在原本就具備的基礎優勢上，推升東台邁入半導體生態圈。