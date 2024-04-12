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東陽 3月盈餘創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319） 3月自結合併稅前盈餘5.90億元，較去年同期成長79%，創史上新高，繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。前三月自結累計合併稅前盈餘為14.98億元，為去年同期的2.4倍，第1季獲利再次突破單季新高，累計稅前EPS 2.48元。

東陽表示，今年第1季受惠市場需求熱絡，整體業績向上成長。在美國保險公司State Farm全面採用外觀非原廠件作為保險客戶換修之用下，需求快速升溫，帶動東陽營收與獲利；正積極覓地擴廠、擴增產能，滿足未來成長需求。

美國保險公司State Farm開始全面採用非原廠件（AM）汽車零組件外觀件作為客戶換修之用，一年之間已為東陽、堤維西、帝寶帶進可觀營收與獲利。即使獲利持續創下歷史新高，東陽仍認為State Farm的商機效益還只是開始，為了有效把握State Farm商機，東陽並積極尋求合適土地，計畫購地擴廠大動作擴增產能。

美國保險公司將AM外觀件納入客戶換修選項，但為了確保安全與沒有爭議，汽車零組件AM廠所供應的產品必須過CAPA的認證。東陽在CAPA認證具有優勢，目前已有1.2萬個產品取得認證，在State Farm擴大使用非原廠件的策略下，受惠最大。

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