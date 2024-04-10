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富邦金前三月賺進約303億元、EPS 2.33元 北富銀、富邦證券獲利創新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

富邦金控（2881）10日公布，2024年3月稅後純益80.05億元，累計今年前三月稅後純益303.85億元，每股稅後純益（EPS）為2.33元。其中，子公司台北富邦銀行及富邦證券，單月及累計前3月稅後純益皆創歷年同期新高。

富邦金指出，子公司富邦人壽3月稅後純益為40.86億元，累計稅後純益為174.36億元，第1季獲利較去年同期成長141%。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，3月台股加權指數創新高，伺機實現資本利得，另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾400億元，因後市仍看好所以未積極實現獲利。由於國內外股票、各種私募基金等價值攀升，致使富邦人壽整體金融資產之其他權益已轉為淨未實現利益。債市方面，市場逐步調整美國降息預期，3月份公債利率呈現震盪整理。策略上維持充足流動性部位，並視後續市場機會，動態調整債券投資部位。匯市方面，美國總經數據表現良好，國際美元呈現走強，3月新台幣兌美元貶值約1.31%，貢獻當月匯兌利得。

不動產方面，德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3月份認列德國不動產公允價值下調近60億，以致單月獲利受到不利影響。

台北富邦銀行3月稅後純益23.93億元，為歷年3月新高，累積稅後純益81.64億元，較去年同期成長21%，累積獲利續創歷史新高，主要來自各項業務規模穩定提升。利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14%及51%，其中，財管銷售及信用卡簽帳金額持續成長，線上交易客戶數增加，提升數位平台交易量及收益，帶動整體營收較去年同期成長16%。截至3月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1144%，維持良好資產品質。

富邦產險3月稅後純益4.61億元，累計稅後純益13.48億元，主要來自穩健的承保業務表現和優異的投資績效。

富邦人壽

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