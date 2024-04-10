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華航營收／3月創歷年同期新高 淡季推全航線85折促銷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團3月合併營收為165.07億元，刷新歷年同期新高，較前月增幅1.82%，較去年同期增加14.65億元，增幅9.74%。

其中，3月的客運收入106.83億元，較去年同期增加22.25億元，增幅26.31%，主因為本公司運能逐步增加，市場需求持續熱絡，致使整體客運收入較去年同期成長；3月的貨運收入為46.25億元，月增26.54%，跨境電子商務貨源持續蓬勃，以及全球AI人工智能趨勢帶動半導體相關出貨增加，使3月貨量及運價皆較前月雙雙上揚。

全球旅運需求熱絡，台灣地區延續春季旅遊熱潮，3月份全線平均載客率超過八成，東北亞及北美航線需求暢旺，繳出九成載客表現，其中日韓進入賞櫻旺季，機票買氣有望延續至4月；另東南亞航線以旅遊為主的曼谷、峴港等載客率皆超過九成，挹注營收成長。

華航夏季班表持續擴大航網布局，整體航班運能約恢復至疫前八成，台北-鹿兒島於 5/7 起復飛每周 2 班，台北-西雅圖 7/14 起飛航每周 5 班。同時針對熱門航線加密班次，包括台北-福岡增為每周 19 班，台北-名古屋增為每周 14 班，台北-廣島 4/30 增為每周 5 班 ；4/19 起高雄-東京也增為每周 10 班，擴大服務南部民眾。東南亞則有台北-曼谷增加為每周 28 班，台北-馬尼拉 4/15 起增至每周 17 班，台北-帛琉也增為每周 3 班、7/18 再增至每周 4 班，台北-香港增為每周 56 班等，以密集的航班服務滿足多元旅運需求。

為搶攻旅遊商機，華航推出「打卡全球，人人有折」全航線85折購票促銷，即日起至4月25日為期16天的優惠，多條精選航線再享超值票價 ，高雄-香港經濟艙來回TWD 2,270起(未稅)，台北-仁川TWD 5,723起(未稅)，長程線部分有台北-倫敦TWD 25,220起(未稅)，台北-羅馬TWD 27,405起(未稅)。另針對西雅圖直飛航線也有驚喜折扣，豪華商務艙定額減價 TWD 16,888 元、豪華經濟艙定額減價 TWD 6,888 元、經濟艙定額減價 TWD 3,888 元，會員還可獨享2,200哩起額外哩程回饋，是旅客購票好時機，也有望為營收添增成長動能。

東南亞 航線

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