王品營收／首季創歷史次高 3月續創同期新高

王品（2727）10日公布3月合併營收為17.6億元，續創同期新高，年增10.36%。台灣事業群營收14.1億元，年增17.89%。大陸事業群營收3.5億元，年減12.55%。第1季兩岸合併營收56.2億元，年增0.53%，為同期新高、歷史次高，僅次於去年第3季表現。

王品台灣事業群於第1季新開6家門店，包含新品牌「朝粥幫」，成為業績動能，以及白色情人節帶動約會聚餐品牌「夏慕尼」、「肉次方」與「青花驕」表現不淡，三大品牌共誕生6家千萬大店，目前台灣事業群共336家門店，累計1-3月營收45.8億元，年增8.94%，再次創高。大陸事業群累計1-3月營收10.4億，年減24.92%，目前家數來到91家，持續汰弱留強，靜待大陸消費力道復甦。

時序進入第2季，王品持續展店腳步，包括「享鴨」台南市長官邸店將於4月20日開幕，「莆田」台中台灣大道店則自4月13日起，以全新風格店裝與菜色給予消費者嶄新體驗。旗下各大品牌也將搶攻母親節旺季，推出特色行銷活動。