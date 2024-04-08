中菲行營收／3月19.56億元 年增7.2％、月增22.9％

中菲行（5609）3月自結集團營收19.56億元，較去年同期增加7.2%，較上個月營業額成長22.9%；累計第1季營收為54.49億元，較去年同期成長2.4%。

中菲行指出，3月分空運市場，因部分產業3月回補庫存，多數產業之新增訂單與生產指數呈現擴張，隨著電商商品、人工智慧晶片和伺服器需求激增，帶動空運市場需求高漲，而中國市場電子商務貨物量激增，大量湧入大陸南部機場，並迅速擴展到中國其他口岸，美歐巿場的消費需求正在緩慢復甦，預計今年第三季將出現更顯著的增長。

3月分海運市場，為了應對新年後期的貨櫃裝載率下降問題，船公司在3月上旬分別在歐洲西航和泛太平洋東航航線上削減了35%和25%的過剩運力，3月下旬則不再採取類似的空船策略，反而運用充分優化的船隊部署，以滿足與大陸清明節、印尼開齋節、泰國和緬甸的潑水節等節日相關的節前貨物需求激增。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的實體通路的競爭力發揮功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System），提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，必將持續創造獲利。