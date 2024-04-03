強震來襲營建股回檔 這檔混凝土龍頭股價創30年新高

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花蓮發生規模7.2強烈地震，各地紛紛傳出災情，自2月以來一路往上墊高的營建指數3日出現回檔，成交量最大的中工（2515）雖一度拉高至16.35元，但股價隨即下滑，盤中跌幅逾2%，不過仍有部分營建股維持紅盤，其中國產（2504）表現亮眼，股價盤中上漲逾2%，最高漲至39.9元，創下1992年9月以來新高價。

國產為台灣預拌混凝土龍頭，台灣混凝土2023年佔比82.8%，全台共有28個預拌廠，大陸預拌事業（蘇州混凝土）占比6.7%。目前正在興建南港大型開發案，預計2027年完工；另外，花蓮大型國際飯店開發案已取得建築執照，預計2027年完成開發興建。

國產董事長徐蘭英表示，國產過去一年積極參與全球淨零碳排，制定「碳競爭優勢策略」，並取得英國BSI碳盤查國際認證。為了跟近2050淨零碳排，國產研發綠混凝土、ALC輕質磚及碳礦化、石灰石粉混凝土等技術，碳礦化混凝土並獲得CETES新材料新工法驗證，同時成立可執行國家級檢驗能力的TAF實驗室。

另外，國產也宣布，引進全台第一輛電動混凝土車，採用24噸純電預拌車規格，搭載350kW動力電池，續航力超過200公里。電動混凝土車與傳統柴油預拌車相較，可節省油耗、保養費用，八年可省下近700萬元，每台預拌車減碳比例高達35至50%，未來國產所擁有的350輛預拌混凝土車，都將逐步汰換為電動預拌車。

國產去年全年營收210.41億元，年減1.11%，稅後純益35.3億元，年減14.55%，每股純益3元，董事會決議配發現金股利2.1元。