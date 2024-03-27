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資金從電子流出...軍工股成焦點 這2檔率先亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股27日開高震盪，電子股占大盤成交比重降至六成以下，資金流出，盤面上以電機股占大盤成交比重超過一成，軍工股也是盤面上的焦點，早盤 jpp-KY（5284）、波力-KY（8467）率先亮燈漲停，另外，雷虎（8033）開低走高盤中翻紅，漲幅超過8%。

jpp-KY受惠於取得微軟AI伺服器散熱機構件大單，預計自第2季起開始產能滿載，下半年量產出貨，挹注營運成長，全年業績表現因切入AI新業務，有望再創佳績，今日早盤以205元開高後走高，衝上漲停220.5元。

波力KY為全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠，與國內航太龍頭漢翔（2634）合作，集團飛機複材次結構件業務打進法國空中巴士複材製品供應鏈，預計今年上半年開始量產出貨，將成為今年營運新成長動能，今日以179.5元開高後走高，盤中衝上漲停196元。

無人機大廠雷虎2月合併營收0.9億元，年增5.3%，連續2個月年增，累計今年前2月合併營收2.09億元，年增22.4%；法人預估，雷虎積極爭取軍用商規無人機標案，今年年下半年有機會量產出貨，挹注營運成長動能；今日以58.2元開低後翻紅，一度拉升至63.9元，逼近漲停64.2元，盤中漲幅逾7%。

漢翔去年營收391億元，年增近30%，營業毛利43.57億元，營業利益27.9億元，稅後純益22.25億元，年增36%，每股純益2.36元，董事會通過配發現金股利1.42元，以昨天收盤價49.65元計算，現金殖利率為2.86%；今日以50元開出一度拉升至51.9元，盤中漲幅逾3%。

另外，八貫（1342）、亞航（2630）、豐達科（3004）盤中漲幅逾5%；寶一（8222）、和成（1810）、保勝光學（6517）等盤中漲幅逾4%；千附精密（6829）、精剛（1584）、長榮航太（2645）等也都是上漲表現。

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