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南僑前兩個月獲利年增328.08％、EPS 0.86元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）20日公布自結獲利，前兩個月獲利年增328.08%，EPS 0.86元。

今年農曆春節在2月10日，去年農曆春節在1月22日，南僑2月營收15.65億，較去年同期16.44億，減少4.81%。

受惠各種整合優勢及原物料價格下跌，獲利表現優於營收，2月自結稅後純益9,696萬元，較去年同期19,714千元，增長391.86%，EPS 0.39與去年同期EPS 0.08增加0.31元。

累計1至2月營收36.27億，較去年同期32.89億，增加10.27%；自結前兩個月稅後純益2.13億元，較去年同期增加 328.08%，EPS 0.86較去年同期EPS 0.20增加0.66。

EPS 營收

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