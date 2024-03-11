太景財報／去年順利轉虧為盈 淨利1.37億元、EPS 0.19元

新藥研發公司太景*-KY（4157）11日召開董事會通過2023年財報，合併營收1.23億元及業外收入3.18億元，稅後淨利1.37億元，每股稅後純益（EPS）0.19元，年度營運轉虧為盈。

太景表示，去年獲利來源有三大項，一是大陸健康元藥業對流感抗病毒新藥TG-1000支付給太景的授權簽約金，二是太景與宜昌東陽光長江藥業合作C型肝炎新藥TG-2349的三期臨床里程碑款，三是太景與東陽（1319）成立合資公司後，太景處份合資公司的收益，依會計科目屬性分別列入當年營收及業外收入，此為公司過去研發成果商業價值的實現，並為後續研發工作挹注充裕的營運資金。

在藥品銷售部分，在太捷信靜脈輸液進入醫院採購清單後，也帶動口服劑型銷售雙雙上揚，今年前二月營收共741萬元亦反映此趨勢，較去年同期成長85.7％。

展望2024年度營運計畫，除了TG-1000三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，太捷信中國大陸地區專利展延、多項新藥開發計畫（包含抗感染、自體免疫疾病、慢性呼吸道疾病）為今年研發能量的焦點；另外，保健食品上市為太景開闢的另一重要市場。

太景表示，保健食品為太景嶄新跨入的市場，歷經一年半的孵育，首支保健食品-太甘澄也即將上市，此產品乃依太景在新藥研發領域20年的高規格標準所開發，目標市場鎖定新陳代謝下降、容易倦怠疲勞、飲食高脂高醣、久坐缺乏運動等生活型態的族群。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，「太景開發保健食品的優勢在於累積了20多年的嚴謹新藥開發經驗，基於『藥研新，食有信』的研發核心價值，有『太景』的品牌就有品質保證，這是研發團隊的自我要求。」保健食品上市後，太景也陸續規劃了健康食品標章申請計畫，並投入第二支保健食品之開發。