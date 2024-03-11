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麗嬰房減資後新股上市第一天 盤中維持平盤

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

麗嬰房（2911）7日發布重大訊息，指為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損，減資金額為3.5億元，將消除股份3,504.1萬股，每仟股減少250股，減資比率25%。今（11）日為減資後新股上市第一天，股價開低後一度翻紅，暫收平盤8.65元。

麗嬰房公告112年度待彌補虧損為6.19億元，為彌補虧損決議辦理減資，發行股數由1.4億股減至1.05億股，預計消除3,504.1萬股，減資比例25%，實收資本額由14.01億元降至10.51億元。麗嬰房亦公告去年財報，去年營收30.73億元，歸屬於母公司淨損5.29億元，每股虧損3.83元，累計四年虧掉一個股本。

為求營運止血，麗嬰房計畫今年將一口氣砍五成大陸門市，在陸家數規模將自220家下降至110家。公司表示，主要考量中國大陸的經濟環境，零售業壓力大，且預估二到三年都不會看到太大的反轉，因此將持續縮減在大陸市場的規模。在台灣市場方面，去年門市上半年調整體質，進行店舖瘦身，關閉30家店，希望藉此提升既存店的業績。

減資 麗嬰房

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