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台積電變妖股 下周一列處置股票？證交所公布名單了

中華車與裕日車2月營收出爐 成長與衰退互見

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）2月營收31.66億元年增11%，前二月累計營收79.27億元，年增幅度達38.52%。裕日車（2227）營收18.9億元，年減12.48%，前二月累計52.16億元，則為年增12.89%。其餘各車廠都尚未公布2月營收。

2月份台灣汽車總市場登錄26,267台，比上月衰退41.4%，也較去同期少了二成，主要受農曆春節假期工作天數較少影響，領掛牌數較去年少，中華車營收持續大幅成長，主要是來自MG品牌的需求強勁，中華車為了MG擴增產線，增加供應量，使得MG的掛牌數大增，MG在台灣車市排名已擠進前三名，並帶動中華車整體營收表現。

今年農曆春節落在2月，營業天數因而較少，直接影響車市規模，此外受到紅海危機影響，來自歐洲的進口車船班也因繞行好望角延長航行時間，並造成抵台的車輛數減少。

中華車 營收

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