鴻海（2317）讓一家五口都可以每年免費換最新iPhone手機！ 專家：這時候買進20張

全家5人這輩子，每年都有免費的最新iPhone手機，想到就很爽。

去年11月，郭董想不開要參選總統，富士康被大陸查稅，鴻海（2317）的股價大跌。

我看機不可失，就買進20張鴻海，目前已經賺到20萬。

其實郭董參選只是一次性的利空，大選完就結束了，危機反而是轉機。

而且鴻海每年可以配5元，我買在96塊多，殖利率超過5%。

以20張來計算，每年可以領到10萬元，我全家5人，每人可以分2萬元。

只要用舊機換新機的方式，夠全家人每年換最新的iPhone手機，還不用我出一毛錢喔！

投資股票最迷人的地方，就是可以「靠股利來幫生活買單」，我抓住時機買進20張鴻海，往後我一輩子都有的免費手機了。

投資股票，我喜歡慢慢的布局，沉穩的獲利，報酬才會長長久久喔！

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