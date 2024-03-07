快訊

憂掛號費天花板被打破？26家部立醫院凍漲 這一家甚至免收

兒子天天對沙發底部喊「有魔神仔」 她不信一蹲下見1雙眼睛嚇尿：哪來的

儒鴻營收／2月21.82億元、月減年增 假期影響出貨遞延至3月

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

成衣龍頭儒鴻（1476）7日召開法說會。展望今年，副董事長王樹文表示，目前訂單能見度達六個月、已達第3季，客戶下單也逐漸恢復以往模式，去年新增六客戶，今年出貨、營收占比可望持續成長，有望成為六個小巨人。

儒鴻也同時公告2月營收21.82億元，月減17%，年增9%；累計前二月營收為48.1億元、年增17.2%。儒鴻財務長羅仁傑表示，2月業績不符合內部預期，主因受農曆春節假期影響，工作天數較少、無法順利消化訂單，越南甚至放假達半個月，訂單將遞延至3月出貨並認列，因此3月營收即可回升。

儒鴻去年第4季營收為84.9億元，年增11.3%、季增6.6%；毛利率32.51%，季減0.59個百分點、年增5.01個百分點；營益率22.83%，季對季約略持平、年增7.4個百分點；稅後淨利13.99億元、年增76.69%；每股純益（EPS）5.1元，年增76.69%

去年營收307.9億元、年減22%，毛利率31.44% 、年增3.59個百分點；營益率21.28%、年增1.5個百分點；稅後純益51.76億元、年減23.77%，淨利率16.83%、年減0.57個百分點；EPS 18.87元、年減23.75%。去年成衣比重62%、布料38%。

儒鴻今日收盤價為542元，下跌4元、跌幅0.73%。

儒鴻 營收

延伸閱讀

2月營收不同調！環球晶重返50億、月增14% 台勝科創32個月新低

陽明2023年稅後 EPS 1.37元

陽明財報／去年全年營收1406億、EPS 1.37元

巨漢系統去年 EPS 13.54元 擬配現金股利10.2元

相關新聞

台積電（2330）他「小資零股玩價差」賺1.5萬！ 不藏私分享：下跌5-10元買一次

台積電下跌時候，請開始分批布局，5/10股慢慢買，下跌5元10元本就買一次...

陽明2023年稅後 EPS 1.37元

陽明海運於今（7）日召開董事會通過112年度財務報告，陽明海運2023年合併營業收入為新台幣1,406.24億元，稅後淨...

雲豹能源法說會／去年大賺8.77元 擬配發現金股利6.1元

太陽能系統整合商雲豹能源-創（6869）7日舉辦法說會，去年度稅後純益10.13億元，年增116%，每股純益8.77元，...

台塑營收／2月129億元、年月雙減

台塑（1301）7日公布2月營收129.32億元，月減26.17%、年減26.9%；月減主因為銷售量差減少，年減則因銷售...

廣越 擬配息5.2元

高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越（4438）昨（6）日召開董事會通過2023年度財務報表暨合併財務報表，去年每股賺7.1...

穎崴2023年每股純益13.52元 發11元現金股利

半導體測試介面解決方案廠穎崴公告去年全年財報，歸屬母公司淨利達4.64億元，年減57.8％，每股純益達13.52元。穎崴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。