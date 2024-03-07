儒鴻營收／2月21.82億元、月減年增 假期影響出貨遞延至3月
成衣龍頭儒鴻（1476）7日召開法說會。展望今年，副董事長王樹文表示，目前訂單能見度達六個月、已達第3季，客戶下單也逐漸恢復以往模式，去年新增六客戶，今年出貨、營收占比可望持續成長，有望成為六個小巨人。
儒鴻也同時公告2月營收21.82億元，月減17%，年增9%；累計前二月營收為48.1億元、年增17.2%。儒鴻財務長羅仁傑表示，2月業績不符合內部預期，主因受農曆春節假期影響，工作天數較少、無法順利消化訂單，越南甚至放假達半個月，訂單將遞延至3月出貨並認列，因此3月營收即可回升。
儒鴻去年第4季營收為84.9億元，年增11.3%、季增6.6%；毛利率32.51%，季減0.59個百分點、年增5.01個百分點；營益率22.83%，季對季約略持平、年增7.4個百分點；稅後淨利13.99億元、年增76.69%；每股純益（EPS）5.1元，年增76.69%
去年營收307.9億元、年減22%，毛利率31.44% 、年增3.59個百分點；營益率21.28%、年增1.5個百分點；稅後純益51.76億元、年減23.77%，淨利率16.83%、年減0.57個百分點；EPS 18.87元、年減23.75%。去年成衣比重62%、布料38%。
儒鴻今日收盤價為542元，下跌4元、跌幅0.73%。
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