台驊財報／去年 EPS 10.76元 董事會決議進軍共享辦公室租賃業務

台驊投控（2636）第4季營收為新台幣40.1億元，季增4.78%，毛利為18.38%，優於疫情前水準，受到上海子公司盈餘分配增提所得稅費用及美元貶值產生匯損影響，單季 EPS 為1.13元；整體2023年受到運力嚴重供需失衡及運價下滑因素，合併營收達146億元，營業毛利為29.17億元，全年毛利率達19.95%仍維持高水平位階，稅後淨利達15.49億元，每股盈餘10.76元，每股淨值為62.9元。

台驊公司董事會除通過去年財報外，並決議每股配發現金股利3.5元，全年現金股利發放率為60.41%。台驊董事會決議將改建總公司17樓辦公室，投資設立「韻驊股份有限公司」進軍共享辦公室租賃業務，董事會並訂5月29日召開股東常會。

公司表示 ，經2023年股東會修改章程通過盈餘配發得以每半年配發一次，2023年上半年度盈餘分配現金股利3元已於2023年12月發放完畢，本次董事會通過配發2023年下半年現金股利3.5元，累計2023年盈餘分配現金股利6.5元，現金股利發放率為60.41%，以董事會當天3/7收盤價計算，現金殖利率約為7%。

台驊公司著眼於疫情過後，新創企業崛起，企業工作形態日趨轉變，居家辦公及租賃辦公室逐漸為新型態工作模式，在考量租金成本及地理位置便利性下，同時活化本公司固定資產提升資產使用效益。為多元化發展集團經營項目，並設立「韻驊股份有限公司」專營租賃業務，正式進軍不動產租賃業。

台驊分析海運市場指出，受到中國農曆節前拉貨及紅海事件影響，1月份營運繳出近12個月新高，但整體運力供給過剩仍未改善，加上中國工廠復工進度仍待觀察，2、3月運量及運價將較1月下滑；三大航商聯盟預計仍會採行嚴格控艙營運模式，以確保運價維持在獲利水準，同時紅海事件及美東碼頭勞工談判發展將影響5月美國線合約訂價結果。

空運事業部則因快時尚電商營運模式持續領導全球電商物流業，台驊空運事業部主打電商運輸，去年第4季起打入中國電商龍頭供應鏈，受惠電商競爭激烈，拉貨需求急升，2月已完成多趟包機運輸服務，同時看好2024年AI筆電換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場，將大舉切入消費性電子及車用電子運輸業務，成為空運事業部營運發展第二部重要引擎。