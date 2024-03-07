台積電（2330）他「小資零股玩價差」賺1.5萬！ 不藏私分享：下跌5-10元買一次

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聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
台積電。 路透
台積電。 路透

文算小長請耐心閱讀

今（5）天對帳單：無沒任何買賣 用零股賺台積電15000元價差

布局操作時間不到半年；大筆我跟家人不會賺與操作，我只會用零股賺小筆的，希望哪一天本金也可以大到領息不工作的那天。

分享家母去年9/20-今日價差的獲利台積電對帳單，一樣都是零股操作而已，期間持有最高股數約百來股台積電零股！

下面這個方法單純分享，請勿模仿或者沒有成功輸錢找我抱怨，想用的人建議請用零股開始，輸贏自己負責，畢竟是自己的錢布局，好下面解說開始...

怎麼開始玩零股價差，在台積電下跌時候，請開始分批布局，5/10股慢慢買，下跌5元10元本就買一次，這邊都是看自己資金有多少就分批買進多少，下去購買反正買了自己能安心就好！

然後比如看自己庫存均價幾元，自己規劃價差相差多少開始價差出售，或許可以抓600元開始玩價差重點是獲利%數高低，漲10元就賣5股或者更高，一切都看自己下跌買進多少而定

假設賣出600元台積電五股之後...

如果回跌到590元，請把五股買回，下跌至580元繼續買回五股

相反的是漲至610元，請開始賣零股5股，620元請繼續賣依此類推

重點不能把特定股數賣光，除非不想在持有，否則想用零股玩價差一定得要持有一定股數，只買幾股很難操作的

不過現在只剩老母還有也再買賣台積電，自己現在都不碰了，還是優先布局金融股為主！

建議想玩價差的朋友，先持有一定存股股票，想玩再來試用零股試水溫，自己是不推薦一開始就以這樣模式價差獲利持續下去。

如果覺得這樣不好賺的朋友，也沒關係，畢竟自己只能用零股小量布局，小小韭菜就是我啦！因為我只會用零股存股與做價差，操作零股的人生就是棒。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價差 台積電 帳單 本金 韭菜

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