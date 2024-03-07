台泥以213億元完成擴大土葡投資交割程序 3月併入財報

台泥（1101）7日宣布，以總金額6億2,100萬歐元（約新台幣約213億元） 完成對歐洲低碳水泥的擴大投資交割程序，其中對土耳其增加20%、葡萄牙增加60%持股。

完成交割後，台泥持有「土耳其資產之合資公司」60%、葡萄牙 Cimpor 水泥公司100%股份，正式成為歐洲低碳水泥的主要供應商之一。

台泥自2018年攜手 OYAK 成立合資公司，合資公司五年來稅後淨利成長六倍，持續挹注台泥營收，至今合資公司於歐洲也累積237萬噸碳權。

根據國際調查機構 Research Nester 報告評估，2022至2030年歐洲低碳水泥市場每年將以8.5%之複合年增長率成長。台泥認為，未來歐盟正式實施 CBAM 碳邊境機制，不管歐洲本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。

台泥董事長張安平、總經理程耀輝與未來土耳其資產合資公司及葡萄牙 Cimpor 執行長 Suat Calbiyik 、OYAK 集團 CFO Baren Celik 等親赴荷蘭阿姆斯特丹，於台灣時間3月6日在 Cimpor 公司總部大樓完成交割及股權移轉。

台泥表示，上述213億元交割金額將另依會計師核定2月29日淨資產數字進行結算找補，土葡相關營收也將於今年3月起正式併入台泥合併財報中，並將於5月上旬公布第1季合併財報數字。

台泥說明，加入更完整的歐洲低碳水泥版圖後，台泥整體收入結構將更多元、有韌性及成長性。為了完成此次擴大歐洲低碳布局，台泥也簽訂了8億歐元無擔保永續連結銀團貸款，銀行團包括歐洲最大的金融集團之一法國東方匯理銀行擔任永續架構行暨協調管理銀行，其餘還有中國信託銀行、台北富邦銀行、及新加坡華僑銀行等銀行，本案共獲1.5倍超額認購貸之踴躍支持。

台泥強調，這項銀行團貸款與台泥企業團的範疇一、及範疇二碳排強度指標連結，展現台泥企業團對於減碳及低碳轉型的決心，並持續增加綠色融資的比例。

台泥指出，歐盟碳價持續在高檔，加上新修訂的《建築能源效率指令EPBD》 規定，2026年歐盟所有國家公共機關之新建建築須為零碳排，2028年則擴大到一般民間新建建築也都必須為零碳排，使得低碳水泥需求逐年上升，而歐洲水泥市場，進口水泥長年佔一定比例。

台泥此次擴大持股後，將100%持有葡萄牙 Cimpor 公司，並在非洲喀麥隆建有全世界唯二使用90%生質燃料商業化量產水泥廠，同時也在象牙海岸的水泥廠打造世界第一套大規模生產鍛燒黏土水泥基地，這些鍛燒黏土混合熟料後，將較傳統水泥減少至少40%碳排。

台泥掌握 Cimpor 經營權後將擴大低碳研發，持續開發超低碳水泥，目標2025年成為全球具能力生產最低碳水泥的品牌之一。