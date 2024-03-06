宏普建設財報／建案交屋助攻 去年獲利虧轉盈、EPS達0.69元
宏普建設（2536）去年在「宏普中央公園一期」、「宏普頤和」完工交屋下，帶動營運轉強，公司6日公布最新年報，2023年全年營收達32.33億元，較2022年的6.84億元暴增3.72倍，營業毛利為9.08億元、毛利率約28.1%，營業利益達6.71億元、年成長率為125.1%。
總計宏普建設2023年稅後純益達2.31億元、大幅優於前年虧損0.53億元，每股純益達0.69元，大幅優於前年每股淨虧0.16元；宏普今董事會同步決議將在6月19日舉行股東會，並捐贈50萬元予宏普社會福利慈善事業基金會。
展望今年，宏普建設表示，政策對房市影響已展現，認為「房價會漲的地方還是會漲，不動的地方就會盤整」，像新北市、桃園市、新竹市之區內房價不會回頭，因此看好些區域後續買氣表現。
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