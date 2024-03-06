快訊

陸漁船翻覆案談判破局 泉州市長首度表態「極其憤慨」

老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

川普超級星期二大獲全勝！共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

宏普建設財報／建案交屋助攻 去年獲利虧轉盈、EPS達0.69元

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

宏普建設（2536）去年在「宏普中央公園一期」、「宏普頤和」完工交屋下，帶動營運轉強，公司6日公布最新年報，2023年全年營收達32.33億元，較2022年的6.84億元暴增3.72倍，營業毛利為9.08億元、毛利率約28.1%，營業利益達6.71億元、年成長率為125.1%。

總計宏普建設2023年稅後純益達2.31億元、大幅優於前年虧損0.53億元，每股純益達0.69元，大幅優於前年每股淨虧0.16元；宏普今董事會同步決議將在6月19日舉行股東會，並捐贈50萬元予宏普社會福利慈善事業基金會。

展望今年，宏普建設表示，政策對房市影響已展現，認為「房價會漲的地方還是會漲，不動的地方就會盤整」，像新北市、桃園市、新竹市之區內房價不會回頭，因此看好些區域後續買氣表現。

房價 毛利率 股東會

延伸閱讀

華擎財報／去年 EPS 為7.54元 擬配發股利6.9元

瑞耘財報／去年 EPS 3.59元 擬配2.4元現金股利

王座財報／去年獲利成長逾7倍、EPS 7.4元 每股擬配息5元

公準財報／2023全年營收16.24億元 連續五年創歷史高、EPS 4.52元

相關新聞

不畏車市陰影籠罩 這檔創歷史新高價

中華車（2204）6日創下1991年掛牌以來新高132.5元，漲幅6.85%，在車市預期今年會衰退的情況下，中華車仍在先...

紅海危機推升運價 法人：長榮配息將提高

紅海危機推升運價向上，法人陸續上調長榮、陽明及萬海獲利預期；其中，法人普遍認為，長榮去年獲利、盈餘分配可期，而今年營運可...

海悅2月營收年增254% 量能無虞

海悅（2348）昨（5）日公告，2024年2月營收7.14億元，年增254%，累計前二月營收17.2億元，年增409.7...

遠東新去年 EPS 1.64元 發1.35元

受惠於土地開發事業與轉投資事業獲利提升，遠東新（1402）昨（5）日董事會通過2023年財報，稅後純益達82.2億元、年...

聚陽Q2不淡 出貨量看增

成衣雙雄之聚陽（1477）昨（5）日下午受邀參加外資法說會，現場法人聚焦第2季營運以及今年全年景氣看法。公司表示，以目前...

螺絲廠：年底前看不到曙光

中鋼（2002）昨（5）日與螺絲業共同舉行產業產銷聯誼會，各大中小螺絲廠齊聲反映「景氣將持續低迷，到今年底前都看不到曙光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。