榮成營收／2月小賺 累計前二月每股稅前虧損0.01元

榮成（1909）5日公告2月營收27.18億元，年減26.96%、月減33.28%，公司並自結單月稅前淨利歸屬於母公司業主383.5萬元，每股稅前盈餘0元。榮成2月營收下滑主要反映春節客戶開工天數少，公司安排歲修，業外則因2月底大陸碳權價格有上來，逢機出售一部分，使得稅前呈現小賺。

榮成前二月營收67.9億元，年增2.71%，累積稅前歸屬於母公司業主淨損1,518.6萬元，每股稅前虧損0.01元。展望後市，由於歲修已在2月結束，3月擺脫歲修影響，營收可望恢復成長，加上年後各行各業開工，市場需求浮現，榮成兩岸產能全開，將拚全產全銷。由於量先價行，榮成若3月出貨量恢復、稼動率拉高，則亦有助價格攀升。

從基本面來看，中國大陸春節後開工後，多家紙企已開始調漲售價，並逐步落地，主要是隨著春節後開工率提升，加上節後物流需求復甦，整體市場呈現穩中有漲。

法人表示，元宵節過後，市場需求持續恢復，大陸市場3月再迎來一波漲價，不過，以華東、華南下游客戶較為積極，華北、華中則恢復較慢。工紙產業景氣過去兩年低迷市況已經是谷底，情況不會再更糟，2024年仍看需求回溫情況，從首季看來，有緩步復甦跡象。榮成去年首季虧損，今年首季則有機會拚轉盈。