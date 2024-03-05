榮成營收／2月小賺 累計前二月每股稅前虧損0.01元
榮成（1909）5日公告2月營收27.18億元，年減26.96%、月減33.28%，公司並自結單月稅前淨利歸屬於母公司業主383.5萬元，每股稅前盈餘0元。榮成2月營收下滑主要反映春節客戶開工天數少，公司安排歲修，業外則因2月底大陸碳權價格有上來，逢機出售一部分，使得稅前呈現小賺。
榮成前二月營收67.9億元，年增2.71%，累積稅前歸屬於母公司業主淨損1,518.6萬元，每股稅前虧損0.01元。展望後市，由於歲修已在2月結束，3月擺脫歲修影響，營收可望恢復成長，加上年後各行各業開工，市場需求浮現，榮成兩岸產能全開，將拚全產全銷。由於量先價行，榮成若3月出貨量恢復、稼動率拉高，則亦有助價格攀升。
從基本面來看，中國大陸春節後開工後，多家紙企已開始調漲售價，並逐步落地，主要是隨著春節後開工率提升，加上節後物流需求復甦，整體市場呈現穩中有漲。
法人表示，元宵節過後，市場需求持續恢復，大陸市場3月再迎來一波漲價，不過，以華東、華南下游客戶較為積極，華北、華中則恢復較慢。工紙產業景氣過去兩年低迷市況已經是谷底，情況不會再更糟，2024年仍看需求回溫情況，從首季看來，有緩步復甦跡象。榮成去年首季虧損，今年首季則有機會拚轉盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言