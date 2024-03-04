台達電（2308）下半年營收可期待有不錯的表現！ 他：預期EPS將逐季增長

首先我們弄清楚各部門營收及獲利的情況，2023Q4電源及零組件營收占比62%、自動化設備營收占比13%、基礎設施營收占比25%。從利潤來看，獲利幾乎都來自電源及零組件約87%、而基礎設施則為15%，自動化設備則微幅虧損。

其中電源零組件，儘管營收表現相較去年同期成長1%，但利潤卻下滑，主要原因正是來自電動車零組件的營收成長，這類型的產品利潤不如其他產品，反倒阻礙了這個部門的獲利。不過2024年，電動車區塊將會轉移至交通部門進行觀察。

簡單有個概念後，我們將四個部門依據展望進行產業觀察與推演 :

1、電源及零組件

電源供應器、散熱風扇、被動元件，這類型的產品仍和消費性產品的景氣週期有關，目前正脫離谷底，下半年有望優於上半年，但其中AI 伺服器電源將是一大亮點，去年營收只占2%，今年下半年有望將倍速增長，明年將會更好。

2、交通部門

下修2024年展望由全年成長50%，下降至20%~30%，這部門去年已經開始有利潤，隨著規模放大，利潤有望再好一點。

3、自動化

第四季處於虧錢狀態，上半年看不到太多成長性，但谷底大概也就是此時的狀態，這部分仍要看中國市場。

4、基礎設施

財報亮點，利潤年增95%、季增231%，從3季、4季來做比較，營收成長5%，獲利大幅增加，後續值得關注。

整體來看，台達電在上半年的營收仍是偏弱的格局，要維持雙位數增長並不容易，但是下半年在景氣復甦及AI伺服器營收推升下，可以期待有不錯的表現，我個人對於基礎設施則是相當關注，整體預期今年EPS將逐季增長。

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