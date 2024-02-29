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國產財報／去年獲利36.2億元、EPS 3元 配息2.1元創史上最高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）29日公布去年財報，合併營收210.41億元，微衰1.12%，稅後淨利36.21億元，年減12.37%，每股稅後純益（EPS）3元。董事會通過每股擬配2.1元現金股利，配發金額創史上最高，按當天收盤價估，現金殖利率約6.4％。

國產建材實業表示，去年集團獲利若扣除前一年度售出高雄土地的業外挹注、以及售出大陸常熟廠等比較基期因素，營運獲利繼續挺進，呈現穩健成長趨勢。此外，國產去年EPS 3元，董事會決定配發每股高達2.1元現金股利，配發率約70％。

國產表示，過去幾年來，科技大廠不斷傳出全台各科學園區與工業區購地，一座座領導全球技術、需求大量高端混凝土的科技廠辦，不斷在竹科、竹南科、中科、嘉義科、以及南科、高雄路竹與楠梓科等、前仆後繼的拔地而起，半導體產業鍊已經成形，建廠效應更增益全台房市轉正穩健發展，國產建材實業全台28廠均位於各區域樞紐位置，彼此可以3至5廠靈活調度支援，營運優勢撐起房建、廠房與重大建設，因此年年寫下集團營收與營利佳績。

國產建材實業指出，AI浪潮下，科技擴建廠的趨勢，似乎是一年接著一年綿延不斷，而且繼大南方半導體S廊道計畫之後，政府又通過「桃竹苗大矽谷計畫」，預計未來四年投入6兆元，奠定台灣半導體等先進科技產業的領導基石，也確認未來科技擴建廠將成為產業常態，更厚實國產建材集團的營運優勢基礎。

加上科技群聚效應，進而吸引國際科技大廠如超微、輝達、ASML等前來台灣投資建設物流中心等，形成一股不可忽視的產業群山前進動能，帶旺營建產業蓬勃發展。

展望未來，由於大選之後，各區域房建市場恢復穩健發展，還有政府推動危老都更獎勵方案、前瞻建設工程等，政府今年公共建設總支出維持歷史高檔規模，都會使得營建市場、混凝土需求持續攀高。國產建材集團目前在手的高端混凝土庫存訂單不斷累積中，預期今年在本業持續穩健成長、加上售出台南土地等業外挹注，營運前景與營利動能皆相當審慎樂觀。

同時為響應全球碳中和趨勢，國產建材實業持續創新研發，特別擬訂「碳競爭優勢策略」，除了剛引進全台第一輛電動混凝土車、與研發陣容堅強的高端混凝土產品獲碳足跡認證外，全集團也獲得英國BSI的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並在北部與南部各成立一座可執行國家級檢驗能力的TAF認證實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

在製程節能方面，國產的廠區動能設備如拌合機、輸送帶、鼓風機等馬達，都開始陸續汰換為高效率馬達，廠區空壓機、照明則汰換為高效率設備，新設備可讓產能倍增之餘，也達到低碳永續的ESG目標，持續墊高國產建材集團的營運優勢。

半導體

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