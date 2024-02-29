漢來美食財報／去年 EPS 7.61元 創歷史新高

漢來美食（1268）去年全年合併營收49.2億元，年增31%；稅後淨利3.2億元，較前一年度1.3億元增加1.5倍，每股盈餘7.61元，較前一年度3.08元增加4.53元，刷新歷史紀錄。

2023年全台餐飲業全年營業額創歷年新高，年增18.8%，漢來美食因旗下主力品牌海港及宴會廳營收均成長逾3成，加上去年第四季在台北漢來大飯店開出4家餐廳及1宴會廳，以及全新品牌餐廳溜溜酸菜魚的展店，使去年全年營收成長幅度達31%，也寫下歷史新高，優於全台餐飲業整體營業額年增率。

回顧2023年，因內需暢旺帶動餐飲業績爆發，且以聚餐及宴席需求回升最為強勁，使漢來美食旗下主力品牌海港自助餐及宴會廳營收均成長逾3成。

在營運動能拓展上，漢來美食去年第四季在台北南港五星級漢來大飯店內，開出海港升級版新品牌「島語自助餐廳」，以及與名人坊並列為高端中菜品牌的「東方樓頂級粵菜」，10月強勢推出後均大獲好評；尤其島語自助餐廳更是連續4個月來天天一位難求，再度刷新消費者心目中頂級自助餐的標準。

考慮營運模式多樣化，漢來美食首家街邊店「溜溜酸菜魚」富民店，也在去年12月於北高雄巨蛋商圈開出，營業時間長達12小時無空班，搶攻商圈上班族和夜貓族宵夜市場，最高翻出8輪周轉率，單店月營收直逼750萬元。

展望後市，看好餐飲的剛性需求及薪資調漲的利多挹注下將持續動能，加上來台旅客人數持續增加，113年度漢來美食主力品牌及衍生的子品牌均有展店計畫。除了加速溜溜酸菜魚品牌全台的佈局，預計4月在桃園中壢開出品牌第4家、北台灣首家分店，預計今年總店數也將增加至7家。而同為中店型、中價位的中菜品牌-「上菜店皮鴨專賣店」，預計在第3季高奏凱歌返攻大本營高雄，於高雄夢時代購物中心開出品牌第3家分店，漢來美食指出，「上菜」桃園店和竹北店開幕以來一直受到當地饕客的喜愛，尤其竹北店幾乎每個餐期都客滿，有許多故鄉在南部的竹科新貴頻頻敲碗，希望能在家鄉吃到「上菜」的好味道。

此外，看好電子商務及網購風潮，漢來美食也將結合專業顧問擴大電商事業，並投入汐止中央工廠及研發中心的籌備建置，以壯大公司的餐飲版圖。而來美食APP會員數也即將突破40萬人，今年更將導入顧客分級、分眾行銷等CRM功能，提供忠實顧客更多回饋和優惠體驗。