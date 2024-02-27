統一超財報／去年EPS 10.21元創歷史次高 每股配息9元配發率88%

統一超（2912）27日公告去年財報，全年合併稅後淨利達126.61億，成長14.37 %；每股稅後盈餘為10.21元，年成長14.33%，創歷史同期第二高水位，僅次於2017年表現，該年因含星巴克交易案獲利，每股純益29.83元。另，董事會並通過，每股將配息9元，股息配發率達88%，以今日收盤價268元計算，股息殖利率3.3%。

統一超去年合併營收首度衝破3,000億元大關，年成長9.16%，連續八年創下合併營收新高，主要反映台灣7-ELEVEN 及轉投資事業表現亮眼，包含菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、上海7-ELEVEN 等。展望2024年，台灣7-ELEVEN 持續積極展店，店數將突破7,000店、將積極朝7,111店邁進，藉由線上線下策略持續滿足消費需求，同時開發創新服務與話題商品，串聯 OPENPOINT 生態圈深化會員經濟。

台灣7-ELEVEN 持續推出革新作法，包含首家達成全鄉全店里程碑的零售業者，於綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點設立代表里程「羅浮門市」；自創本土全新購物商城、提供友善開店服務平台「iOPEN Mall」；超前實驗未來零售可能，整合集團資源與工研院共同推動自動化省力設備與拿了就走無人超商 X-STORE 7。

台灣7-ELEVEN 2023年店數達6,859家，串聯「i預購」、「i划算」、「OPEN NOW」及逾1,700台「智FUN機」，打破服務時空、拓展門外商機。積極滿足節慶節令需求，鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、零食、飲料、國際精品等持續開發話題新品，並靈活推動全店主題行銷活動熱絡買氣。

此外，自創本土全新購物商城「iOPEN Mall」，助微型創業家與中小企業一臂之力、開創買賣雙贏商機；因應暢旺的旅遊商機，商場事業持續擴大、經營據點已達57個，多元豐富的創新作法持續串聯 OPENPOINT 生態圈，提升會員人數與黏著力，會員貢獻再創歷史新高、突破千億元大關！

統一超表示，台灣7-ELEVEN 藉由會員、點數、支付三大策略持續創新 OPENPOINT 生態圈服務，包含領先同業連續兩年擴大點數折抵代收項目、累積幫會員省下超過6,000萬元代收金；首創全亞洲推動會員帳戶綁定國際支付 Google Pay、感應支付同時累點、存發票，大幅簡化結帳流程，並創新零售作法推動跨海會員服務的「跨境旅遊集點護照」。

台灣7-ELEVEN 瞄準生活美食服務平台趨勢，以「品牌化」、「複合化」、「在地化」三大作法擴大鮮食經營，「品牌化」持續擴大經營億元級美食品牌，包含星級饗宴、Ohlala、天素地蔬、御料小館等，並推出全新品牌「莎拉沐Salad Mood」豐富個人化輕食結構、創新生活儀式感；「複合化」聚焦原賞-熱壓土司、星級饗宴-滷味、哈燒專櫃、Semeur 聖娜專櫃等商圈型美食，服務店數、商品結構持續擴增；「在地化」持續與產官學合作推廣在地農特產品，搭配i預購、i划算擴大數位銷售，以便利服務持續支持在地農漁業永續發展，更率零售業之先啟動的「永續農場」專案，栽種高麗菜、玉米用於鮮食商品製作、於特定門市販售，多元作法帶動相關類別業績成長1〜4成。