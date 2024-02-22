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力積電（6770）拍板下半年不發股利 網哀號：該怎麼相信到年底

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論力積電股票。圖/聯合報系資料照片
網友討論力積電股票。圖/聯合報系資料照片

力積電（6770）董事會決議通過112年度下半年不分派股利。PTT網友討論，「一年公布兩次不發股利是在羞辱股東嗎？」還有人笑稱，「怕股民記性不好，要一年提醒兩次：不發喔！不發喔！」網友狠酸是「全台股最弱股票」。

一名網友在PTT分享「力積電董事會決議通過112年度下半年不分派股利」的消息，他表示，力積電改成半年配息，卻又都不發股利，「不知道改成半年配意義在哪，一年公布兩次不發股利羞辱股東嗎？」

其他人則留言「沒下市就不錯了還想配息」、「黃董不意外」、「實在不懂台股不分股利的股票有啥好買的」、「怕股民記性不好，要一年提醒兩次：不發喔！不發喔！」、「年底了嗎」、「蝗蟲過境」、「黃董都買豪宅了」、「年底還是不會懂」、「沒發不是新聞，有發再說」、「最爛半導體」、「下市概念股」。

還有人留言「才剛過年，等年底」、「全台股最弱股票，沒有之一」、「年底就懂，現在才年初而已」、「今年不會又是力晶發得比較多吧」、「還有10個月可以懂」、「沒下市股東就該謝董隆恩了、「發個0.1也好啊」、「下市後才會大漲」、「才年初怎麼相信到年底」、「就說蝗蟲的股票不要碰」、「黃董幫你把股利創造更多價值，懂了嗎」、「準備再下市一次」。

6770力積電 PTT 半導體 台股

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