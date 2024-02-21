預測元大金（2885）今年配股利1.2、股票0.15元！ 專家：現股價屬「合理偏高」
元大金（2885）：莊家穩收水錢！
19日「金」天天氣不錯啊！雖然台積電下跌5元，但是大盤仍然是拉漲28點，應該要歸功於金融股的好表現。在35家金融股當中，只有大展證跟高雄銀不給力，其他都是紅紅的，連西瓜金都上漲2%呢？
上個禮拜跟大家分享了金融股的一月獲利表現，聊了4家金融股。有夥伴敲碗想知道對元大金的看法，老牛先講3點結論：
證券龍頭股，穩穩賺錢
目前位階「合理偏高」
預估現金股利1.2元，預估股票股利0.15元
證券市場永遠的莊家：元大金(2885)，是台灣金控業唯一以證券為主體的金控公司，其市佔率為全台第一寶座。所以只要成交量都在高檔，元大金等於躺著賺錢，穩穩收手續費就好了。
大家也可以回頭看看，2022年大盤成交量超低迷，最慘時不到2千億。現在則是3~4千億的量，而獲利也是跟著往上跑。
P.S.原本還有日盛金也是證券為主，但是被富邦金併掉了。
股價位階
我在PPA專案當中，教大家如何對金融股來估價！我是採用「近五年平均股利」來回推金融股的股價位階，以元大金為例來說明。近五年平均股利為1.18元，所以股價位階如下：
便宜價（6%平均股利）為19.7元
合理價（5%平均股利）為23.6元
昂貴價（4%平均股利）為29.5元
元大金目前位階「合理偏高」。
預估股利／預估殖利率
老牛預估元大金（2885）今年股利：現金1.2元、股票0.15元
上週五我接受非凡新聞的採訪，提到目前有3家金融股的預估殖利率是超過5%的，元大金就是其中一家！今天股價上漲0.3元(+1.1%)，預估殖利率就往下掉到4.92%。當然近期有可能再波動，你也可以把目光放在其他家5%金融股身上。
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