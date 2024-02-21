貨櫃、散裝運價新一波漲勢醞釀 貨櫃三雄、散裝股齊漲
紅海危機衝擊恐拉長到第3季，日前有散裝船遭飛彈擊中，加上貨櫃運輸旺季即將到來，引發新一波的搶艙潮，貨櫃、散裝運價醞釀新一波漲勢；台股創高後今（21）日休息，航運股成為盤面焦點，貨櫃三雄股價齊揚，散裝股漲勢也強。
全球第二大貨櫃航商馬士基（Maersk）日前建議客戶做好準備，認為紅海危機可能持續到第2季，甚至擴大到第3季，在出貨旺季即將到來前請客戶要提前做準備；國內海運龍頭長榮（2603）也認為，紅海危機衝擊可能會拉長到第3季，為全球貨櫃輪埋下不可控的變數。
長榮表示，紅海危機及巴拿馬乾旱已造成全球船期大亂，預估相關的衝擊最少還要再持續數個月，將波及全球船舶的供需情況。
紅海問題再升溫，加上貨櫃運輸旺季將到來，業內預期，全球大型貨主可能加快、並提前拉貨計畫，再度引發新一波搶艙潮，貨櫃、散裝運價醞釀新一波漲勢。
台股昨日再創新高後今日休息，早盤以18,673.49點開低，一度下滑至18,645.27點，下跌逾百點，盤面上各類股漲跌互見，航運股成為抗跌指標，貨櫃股長、陽明（2609）、萬海（2615）齊漲，長榮早盤以154.5元開高，一度拉升至158元，盤中漲幅1.95%。
散裝股的漲勢也強，新興（2605）、台航（2617）盤中漲幅逾5%，四維航（5608）盤中上漲逾2%，裕民（2606）也上漲逾1%。
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