南僑1月自結獲利年增率286.51%、EPS 0.47元

南僑（1702）1月自結稅後純益1.17億元，年增率286.51%，EPS 0.47元；隨著台灣、大陸與泰國市場的布局持續發現酵，讓今年營收、獲利有望再創新高。

南僑大陸、泰國業績超旺，產能稼動率全面提升，尤其，元月消費市場受惠於春節前夕準備各種食材推動業績更旺，再加上實際工作天數較去年增加，今年農曆春節在2月10日，去年農曆春節在1月22日，推升第1季的營收向上攀升外，獲利成長幅度較營收更好。

南僑元月營收為20.62億元，年增率達25.34%；隨著產能達一定經濟規模，各項成本降低，自結元月稅後損益1.17億元，較去年同期3,024萬元，成長286.51%，EPS 0.47元，與去年同期僅0.12元，足足增加0.35元；法人長期看好南僑2024年在兩岸與泰國的成長動能。

法人認為，東協市場、大陸也有很大的市場開發空間，南僑將集團的資源整合整個綜效互通，將市場餅做大，全面搶攻大陸在東協市場商機，強化組織運作，布局效益在今年元月已看到成果；再加上占成本比重最高的棕櫚油價格趨穩，有助獲利表現，預估南僑2024年稅後淨利可望從2023年10億出頭年增兩成起跳，EPS有機會首度挑戰5字頭。