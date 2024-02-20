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兆豐金（2886）沒抽到用買的！ 專家「非意氣用事」：股價達便宜區間但殖利率不到4％張數沒很多

聯合新聞網／ 艾蜜莉
兆豐銀今年股匯債投資告捷。圖／兆豐金提供 朱漢崙
兆豐銀今年股匯債投資告捷。圖／兆豐金提供 朱漢崙

2024/2/16兆豐金買進記錄

上次沒有抽到兆豐金（2886），沒關係，這次我自挑腰包買，但這不是意氣用事啦！

它已經跌到股價光譜的便宜區間了，所以16日用小資翻倍存股術37.x元買進，只是殖利率不到4%，張數沒有買太多，我會做好資金控管同時等著往下分批買。

去年兆豐金的自結獲利332億元，創下歷史新高，比2022年成長8成以上，EPS則是2.37元，然後今年一月的成績也出來了，獲利41.89億元、EPS有0.3元，仍然穩居公股金控的冠軍，不愧是模範生！

旗下兆豐銀是貢獻最多的大功臣，因為去年手續費、淨利息收益，還有股市及基金操作獲利都持續成長，不過最關鍵的還是台美利差擴大，靠著換匯操作的交易收益（SWAP）進帳百億元以上，根據銀行估計應該有接近150億元，但也要注意一下，今年要是降息，這一塊的收益可能就會不如去年喔！兆豐銀也表示操作會再視實際發生的狀況來調整。

我在討論區PO出買賣紀錄後，有大大私訊問我：「艾大艾大！去年兆豐金獲利這麼好，今年的股利是不是可以期待一下呀？既然跌到便宜區間了，我資金想要放多一點XD」。

其實之前有用2種方式大略粗估了一下，第一種方式是使用兆豐金過去的「股利配發率」來估算，近年兆豐金的股利配發率約是80%上下，以去年的EPS 2.37元計算，股利大約會落在1.8~1.9元。

第二種方式，因為財政部是兆豐金的股東，這就可以從預算書來看一下，財政部預估會收到兆豐金多少的股利，最新的預算書上面寫著：兆豐金融控股股份有限公司現金股利1,651,446千元（約16.5億元）除以財政部的持股數1,171,619千股（約11.7億股）這樣算是落在約1.41元。

兩個方式算出來的結果差距有點大，但我覺得可以估計保守為1.4元、樂觀則是1.8元，折衷約1.6元；當然，實際會發多少還是看今年兆豐金公告才可以！

所以我不會用這個結果來加碼資金，畢竟一開始也說了，現在買進，近一年和近十年的殖利率都沒有4%，沒有殖利率的保護，資金控管就要做的更好，不要因為「樂觀預期」而去加碼資金比較安全。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2886兆豐金 EPS 殖利率 財政部 金融股

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