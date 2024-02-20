說好的AI呢…伺服器集體跳水？ 他「非不可預期」：滿手訂單卻出不了貨營收自然不好看

廣達（2382）跳水從1月營收說起，月減21.5%，年減19%，年月雙減，這樣的成績慘不忍睹，卻不是不可預期的。

前一篇文章我們提到，廣達短期因NB出貨需求疲軟，且AI伺服器受限GPU供應緊缺，CoWoS產能出不來，將面臨滿手訂單卻出不了貨的窘境，營收自然不會太好看，但隨AI伺服器和車用電子成長，預計第二季開始營收出現強勁增長。

我認為短線上影響廣達股價的因子，將是週三Nvidia的財報，市場預期本次財報年增率將來到237%，其中主要成長正是來自資料中心的營收，目前投資人對於Nvidia的股價是相對來的樂觀，如果開出來的成績為持平或下跌，都可能帶來Nvidia股價修正。

但就長期來看，市場預期Nvidia在2024年的獲利表現將會相當優異，而2023年~2028年的營收年成長率將達到39%。當我們理解這樣的市場期待後，你可以重新思考AI對於廣達的價值到底有多少。

Nvidia預估值。

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