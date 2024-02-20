聽新聞
test
0:00 / 0:00
說好的AI呢…伺服器集體跳水？ 他「非不可預期」：滿手訂單卻出不了貨營收自然不好看
伺服器集體跳水，說好的AI呢？
廣達（2382）跳水從1月營收說起，月減21.5%，年減19%，年月雙減，這樣的成績慘不忍睹，卻不是不可預期的。
前一篇文章我們提到，廣達短期因NB出貨需求疲軟，且AI伺服器受限GPU供應緊缺，CoWoS產能出不來，將面臨滿手訂單卻出不了貨的窘境，營收自然不會太好看，但隨AI伺服器和車用電子成長，預計第二季開始營收出現強勁增長。
我認為短線上影響廣達股價的因子，將是週三Nvidia的財報，市場預期本次財報年增率將來到237%，其中主要成長正是來自資料中心的營收，目前投資人對於Nvidia的股價是相對來的樂觀，如果開出來的成績為持平或下跌，都可能帶來Nvidia股價修正。
但就長期來看，市場預期Nvidia在2024年的獲利表現將會相當優異，而2023年~2028年的營收年成長率將達到39%。當我們理解這樣的市場期待後，你可以重新思考AI對於廣達的價值到底有多少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言