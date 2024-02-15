統一超營收／元月創歷史次高、同期新高 節慶節令需求旺

統一超（2912）今（15）日公告1月合併營收278.93億元，較去年同期增加4.81%，創下同期新高，並改寫歷史單月次高紀錄。主要受惠台灣7-ELEVEN掌握元旦連假、年貨採買、龍年肖像、宮廟祈福、草莓季、總統大選、寒流來襲等節慶節令消費需求，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、預購、全店行銷等明星結構，持續開發話題商品。轉投資事業中：菲律賓7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，持續藉由會員、點數、支付三大策略推動創新服務，會員數已突破1,700萬名。1月適逢年貨採買、新春治裝、除舊佈新、旅遊規劃、祈福點燈等農曆年前商機，藉由OPEN POINT APP推出點數超值兌換家樂福禮券、康是美網購折價券，並串連ibon售票系統祭出點數超值兌換西湖渡假村折價券、人氣宮廟線上祈福點燈超值抵用金等優質服務，持續以跨通路、跨產業等多元做法，提升會員活躍度，衝高會員單月消費金額且較去年同期成長超過1成，創下歷史同期新高紀錄。

台灣7-ELEVEN鮮食以創新節慶話題、低溫暖食補給、擴大烘焙結構，三大作法貼近民生食飲需求。首創將微波鮮食包裝結合諧音梗龍年祝福語，開發系列應景美食，並因應年節送禮，攜手農糧署、各地農會強化在地果物禮盒，同時擴大引進空運直送的進口新鮮水果禮盒；超前部署低溫寒流來襲，開發星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等多款新品，搭配門市相關保暖物品如熱罐、暖暖包等持續擴大併買商機；烘焙結構藉由強化歐式麵包經營、開發草莓季糕點，多元作法下而持續帶動相關類別業績成長一至二成。

台灣7-ELEVEN咖啡銷售則掌握元旦節慶與寒流商機，三大品牌持續驅動業績成長動能，同時掌握年節商機推出「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，搭配龍年鳳梨造型杯塞，塑造網路熱蒐話題，將持續推進CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA三大品牌定位與多元行銷，推進現調飲品成長。

台灣7-ELEVEN並積極搶攻冬季草莓季商機，擴大整合思樂冰、霜淇淋、酷聖石複合店、零食、糖果、常溫飲料等商品與商圈服務推動關聯性新品，並瞄準年貨採買需求，透過門市、i預購平台、i划算平台及自營購物商城iOPEN Mall多元虛實通路，線上線下多元銷售渠道匯聚逾千種年節商品，創新併買商機服務，推出門市消費不限金額當筆加價購精緻禮盒，同時蒐羅12大人氣IP主題紅包袋、迪士尼福倒翁等開運好物預購，並擴大與六大宮廟合作推出限量「好運龍來隨取卡」，滿足消費者採購年貨、除舊布新、團圓圍爐、拜年送禮需求，多元節慶節令作法下持續帶動相關類別業績成長一至五成。

展望2月，台灣7-ELEVEN掌握農曆春節假期、開工、開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機，持續聚焦明星結構開發話題商品，新年假期於全台門市推動「好運龍來buy好年」全店行銷活動增添買氣，並串聯OPEN POINT生態圈的i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等提供多元數位採買管道，搭配線上線下齊推三波段刮刮樂、OPENPOINT會員載具抽獎活動任務賺點等豐富活動，為年節採買增添樂趣。