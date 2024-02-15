科妍營收／1月7,426萬元、年增107.9% 創同期新高
科妍（1786）今（15）日公布1月合併營收7426.4萬元，創下同期新高，年增107.9%。董事長韓開程表示，防沾黏產品在國內市場滲透率不斷提升，原本過去農曆年前不會拉貨，但1月拉貨力道等同上季的平均值，使得1月營收維持在高檔。
韓開程指出，關節腔注射劑產品也同時見到訂單的飽滿度成長，東亞方面出貨五針的特殊劑型，以符合當地的醫病需求，歐洲與中東客戶則以一針為主，關節腔注射劑取得中東及粵港澳大灣區銷售許可後，陸續貢獻營收。今年上半年預計進一步取得中南美洲銷售許可，擴大營運版圖。展望本季。在兩項主力產品帶動下，營運可能較上季進一步成長。
科妍2023年營收7億1,298.8萬元，年增27.9%，創下歷史新高，去年第3季每股純益0.81元亦屬新高，各項營運數字好轉。去年內銷比重59%、外銷為41%，四項主力產品分別為：關節腔注射劑、防沾黏凝膠、皮下填補劑及膀胱灌注液。
科妍近年落實企業社會責任，不遺餘力。光是2023年即贊助高雄巿那瑪夏區公所義診活動，並捐贈「海捷特關節腔注射劑」，也捐助嘉義縣大南國小「扶弱培育人才計劃」、慈惠醫護管理專科學校「弱勢學生助學計畫」，落實公平正義的理念。另外，還有捐助軍友社及國軍單位敬軍活動、捐助社團法人高雄市合德慈善會等，營運成果取之社會、用於社會。
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