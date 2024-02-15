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東哥遊艇營收／1月6.09億元、年增48.8% 新廠最快第2季動工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
豪華遊艇製造商東哥（8478）受益交船如期推進，今（15）日公告1月營收為6.09億元，年增48.8%。示意圖。記者劉學聖／攝影
豪華遊艇製造商東哥（8478）受益交船如期推進，今（15）日公告1月營收為6.09億元，年增48.8%。示意圖。記者劉學聖／攝影

豪華遊艇製造商東哥（8478）受益交船如期推進，今（15）日公告1月營收為6.09億元，年增48.8%。該公司近期並將進行新購土地的整地作業，新廠預計最快今年第2季動工，2025年完工投產，可為營運增長加持。

法人表示，東哥目前在手訂單滿握，加上同利廠新產能持續開出，帶動該公司大型遊艇出貨量增加，加上受惠2021至2022年間調整售價效益逐步顯現，營運正呈現穩步成長態勢。

以1月營收來看，單月為6.09億元，年增48.8%、月減2.5%。東哥今上漲1元，收在336元。

展望今年營運前景，法人認為，該公司先前建置的高雄同利廠新產能達到接近滿載水準，同時，新產品系列PURO已經推出35公尺船型，並有機會在2024年出貨，營運有望更上層樓。

另外，東哥正啟動第三個組裝廠擴建計畫，董事會去年通過20億元的總資本支出預算案後，10月敲定以總價約12億元買進位於高雄前鎮區、占地4,939.53坪土地作為建廠用地，每坪單價為24.29萬元。

近期準備拆除該筆土地的舊建物、進行整地，預計最快第2季開始動工興建新廠，建廠和設備購置費用約8億元，規劃2025年完工投產，負責35公尺以上大型豪華遊艇的生產製造。

而現有兩個組裝廠合計一年產能約12艘16艘估算（27公尺至37公尺遊艇），新廠最大建置一年產能可望達6至8艘，年產能增加五成，有利於未來產品及市場布局，逐步挹注營運成長表現。

布局 東哥 營收 組裝廠 遊艇

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