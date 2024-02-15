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富邦媒營收／1月創同期新高 2月春節照常出貨業績不打烊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒（8454）今（15）日公告1月合併營收約96.7億元，創歷年同期新高，年增10.4%。圖/富邦媒提供
富邦媒（8454）今（15）日公告1月合併營收約96.7億元，創歷年同期新高，年增10.4%。圖/富邦媒提供

富邦媒（8454）今（15）日公告1月合併營收約96.7億元，創歷年同期新高，年增10.4%。富邦媒表示，1月營收受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆展現熱絡買氣，像是伴手禮、保健禮盒、清潔用品等都有不錯的銷售表現；時逢春節連假及寒假，民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣。此外，Samsung推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售佳績。

富邦媒2月也推出《過年不打烊》活動，集結名店年菜、伴手禮盒、潮流新衣、新春擺飾等節慶必備夯品優惠3折起，並加碼祭出迎春大禮包，包含總獎金最高達100萬的「新年紅包」瓜分活動，衝刺站上人氣。由於 momo 春假期間啟動「春節照常出貨」服務，凡標示春節不打烊的商品皆照常配送，客服亦正常服務，有利2月業績表現。

農曆年後收假，富邦媒也瞄準年後開工商機，推出「開工補給站」咖啡限時優惠3折起活動，集結雀巢、星巴克、湛盧咖啡、cama café 等近200大咖啡品牌，提供超過5,000項咖啡商品選擇，預估站上咖啡買氣較上月同期成長150%。momo 根據銷售觀察，具有手沖儀式感的「濾掛咖啡」深受上班族青睞，其中又以「街邊名店」所推出的精品濾掛咖啡最為熱銷，在辦公室也能享有咖啡廳現沖般的風味。人氣商品如「湛盧咖啡」手沖精品濾掛式咖啡、「cama café」鎖香煎焙濾掛式咖啡等。

咖啡廳 富邦媒 春節

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