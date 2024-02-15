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漢來美食營收／1月5.56億元、月增10.92% 為歷史次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食今（15）日公告1月營收，單月營收為5.56億元，月增10.92%、年減4.50%，業績僅次於去年1月創歷史次高。圖／漢來美食提供
漢來美食今（15）日公告1月營收，單月營收為5.56億元，月增10.92%、年減4.50%，業績僅次於去年1月創歷史次高。圖／漢來美食提供

漢來美食（1268）今（15）日公告1月營收，單月營收為5.56億元，月增10.92%、年減4.50%，業績僅次於去年1月創歷史次高。

今年春節落在2月，1月營收與去年涵蓋除夕至開工長達10天長假的業績相比毫不遜色，主要是春節前已陸續展開尾牙活動，以台北南港宴會廳來說，首年加入即貢獻單月近5千萬業績。

漢來美食觀察，隨著生活型態的轉變，年節期間選擇適量質精、輕鬆舒適的聚餐方式的顧客越來越多，尤其餐廳在料理的豐富度及菜色的調配上可以掌握得宜、恰到好處，兼顧滿足顧客享用美食；也減少自行烹煮普遍的剩食處理或食物浪費問題。今年電商的冷凍年菜持續熱銷，但與現做年菜外帶高達2,500組訂單的暢旺情況相較，則以外帶需求成長的幅度更大。

漢來美食全台48家餐廳今年2月春節業績較去年更上層樓，加上南港漢來飯店及品牌展店效益，除夕單日營收即較去年成長逾3成，尤其 buffet 升級版品牌「島語」自助餐廳，除夕至初五6天的營收達到1,600萬，除了締造高營收的傲人成績，在網路評論上也收獲平均4.6的好評，目前島語的訂位也已滿到3月底。值得一書的還有「漢來蔬食」，集團旗下目前共5家分店，年節6天期間也刷新歷史，營收較去年成長逾23%，是集團品牌中除宴會廳外成長比例最高的。

展望2024金龍年，漢來美食拓店的腳步將更趨積極，最新品牌「溜溜酸菜魚」專賣店將進軍北台灣，4月初將於桃園中壢開出第4家分店，今年則預計展店3家以上。而高端中菜品牌「東方樓」頂級粵菜，去年10月強勢推出後好評不斷，營收與旗下另一高端中餐品牌「名人坊」相較亦不遑多讓。漢來美食表示，今年另一重點工作將會放在汐止中央工廠及研發中心的籌備建置上，以因應未來快速展店的供應需求。

漢來美食 營收

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