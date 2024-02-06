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台積電（2330）全年大漲143元！ 她：選對標的逢低加碼…長期就會有好報酬

聯合新聞網／ 財經雪倫
台積電。路透
台積電。路透

你去年投資有賺86萬元嗎

媒體報導台股兔年（去年）全年大漲逾21％，股民平均賺逾86萬元；台積電收646元、大漲11元，對比虎年封關日的503元，全年大漲143元，漲幅逾28％，堪稱是大贏家。

股民兔年樂翻天，三大法人卻選在兔年封關日賣超，合計賣超130.72億元；國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，農曆年節為連續假期，台股最後幾個交易的漲跌幅，都會比國際股市來得小，因為看多、壓空投資人早有動作，台積電表現如此強勁，三大法人選在封關日賣超，只是獲利了結、趁機汰弱留強。

雪倫怎麼看

1.很想知道股民平均賺逾86萬元是怎麼算出來的？如果含法人外資計算，這算法好像不大公平？賺多少錢跟本金有關係，應該不能這樣計算！

2.台積電（2330）全年大漲143元，這告訴我們選對標的、如果能逢低加碼，加上耐心持有，長期來看會有好的報酬。只是多數投資人沒什麼耐心，等不到台積電回到600元，或是等到就賣出了。

3.雪倫不做短線，所以不會看法人動作，這樣也比較不會受影響。法人以賺價差為主，跟存股族不同；法人封關前賣，開盤後看情勢再買，我們不是專職投資人，選擇適合自己的方式投資：選對標的、定期定額（逢低加碼）自然就會有不錯的成效。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電

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