三福化營收／1月4.14億元、年增15.9% 營運持續增溫
特用化學品供應商三福化（4755）今（5）日公告元月營收4.14億元，月減18.6%、年增15.9%。公司表示，隨新產品上線以及新產能陸續開出下，後續營收、獲利均會持續改善。
有關新廠部分，三福化指出，越南廠預估2024年營收成長超過100%。其中，材料廠預估第2季單月轉盈，全年轉虧為盈，目前以SiH4及POCL3為主，未來會引進N2O及其他產品；至於空分廠，2024年重點為進一步提升產能利用率；目前以液氧、液氮、液氬為主，未來並會開發on-site氮氣供應。
另，TMAH二廠已於第4季末完成第一期後段純化的5000噸產能並投入試產，預計2024年第1季送樣給客戶；第二期5000噸於2024年中視驗證進度決定。
三福化今日收盤價為130.0元，下跌0.5元、跌幅0.38%。
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