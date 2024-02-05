快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

三福化營收／1月4.14億元、年增15.9% 營運持續增溫

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

特用化學品供應商三福化（4755）今（5）日公告元月營收4.14億元，月減18.6%、年增15.9%。公司表示，隨新產品上線以及新產能陸續開出下，後續營收、獲利均會持續改善。

有關新廠部分，三福化指出，越南廠預估2024年營收成長超過100%。其中，材料廠預估第2季單月轉盈，全年轉虧為盈，目前以SiH4及POCL3為主，未來會引進N2O及其他產品；至於空分廠，2024年重點為進一步提升產能利用率；目前以液氧、液氮、液氬為主，未來並會開發on-site氮氣供應。

另，TMAH二廠已於第4季末完成第一期後段純化的5000噸產能並投入試產，預計2024年第1季送樣給客戶；第二期5000噸於2024年中視驗證進度決定。

三福化今日收盤價為130.0元，下跌0.5元、跌幅0.38%。

營收 產能利用率

延伸閱讀

目標今年領息40萬元…00878、00713、00919選了「它」！ 她：建議除息後買進

研調估聯發科首季占中系智慧手機 AP 出貨比重將續升

抱股過年押哪檔？ 法人：抱緊半導體、AI 好股過年

擺脫「包青天」形象 金超群的另一部代表作「天師鍾馗」

相關新聞

紅海危機船舶調度吃緊 長榮海運逆勢寫下全球船期準確率第一

紅海危機持續衝擊全球貨櫃航運市場，國際專業期刊統計結果顯示，2023 年 12 月全球船期準確率跌幅寫下2021年2月以...

北美運價飆 貨櫃三雄樂

全球貨櫃航運缺船再加上農曆年前搶出貨，雖然歐洲線運價休息，但2月北美線運價依舊狂飆，牽動貨櫃運價指數（SCFI）止跌，貨...

上月營收快報 鮮活果汁增1.3倍

鮮活果汁-KY（1256）於昨（4）日公告今年元月合併營收為4.26億元，較去年同期成長139.2%，主要是配合農曆春節...

台泥開發碳捕獲新技術

台泥（1101）昨（1）日宣布，與德國蒂森克虜伯工業集團子公司thyssenkrupp Polysius（tkPOL）簽...

可寧衛 成長動能可期

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）指出，今年高雄煉油廠整治標案將持續認列營收、大創綠能漁電共生案，第一期預計今年第2季...

和康生攜日商 攻美容醫材

大江生醫集團子公司和康生技（1783）昨（1）日宣布，與株式會社日本生物製劑公司（Japan Bio Products ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。