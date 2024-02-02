晶碩營收／元月5.67億元創歷史新高 全年先蹲後跳

晶碩（6491）今（2）日公告1月營收5.67億元，年增13.74%、月減0.18%，創歷史同期新高。晶碩表示，今年主要市場中國大陸、日本需求皆好過去年，整體市況朝向好的方向走，加上品牌客戶持續推出新品，有利接單。不過，第1季屬產業淡季，預估營收將較去年第4季下滑10%，尤其2月因工作天數影響會是全年低點，3月營收將回升，並可望好過元月表現。

晶碩去年受到中國大陸隱形眼鏡需求疲弱影響，成長幅度不如往年。展望2024年，大陸市場持續復甦，加上晶碩代工價格相對有守，整體營運表現可期。在新客戶方面，晶碩今年大陸可望新增2~3個大型客戶，日本市場則受惠既有客戶市占率提升，在兩大市場助攻下，全年營收將逐季成長，成長幅度可望回到雙位數。

在台灣市場部分，晶碩目前在台灣擁有85家直營門市，目標今年底將來到100家，除了銷售隱形眼鏡，也將持續推出自有品牌保養品、彩妝產品到實體門市銷售。公司表示，今年拓點主要會在中南部市場，除了交通樞紐，也會尋找合適的大賣場進駐。美妝產品目前營收占比雖不高，但毛利率高過隱形眼鏡不少，若營收比重持續攀升，有利產品組合。

晶碩的美妝自有品牌也不僅在國內市場銷售，目前在日、韓、中國大陸、中東、法國皆有銷售，除了中國大陸市場是走電商渠道之外，其他都是進駐實體賣場為主。公司今年並計畫新增義大利市場，目前已有接觸、合作的通路商。