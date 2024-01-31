紡織製鞋產業復甦雖晚 儒鴻、聚陽相關個股長線布局

在紡織製鞋產業方面，儘管大型運動品牌復甦時程較晚，導致台廠營收反彈時間推遲。不過，法人預計在未來數季內能夠繼續受益於穩定的客戶需求，尤其是中低價位的品牌，其拉貨表現更是亮眼，建議關注相關個股如儒鴻（1476）、聚陽（1477）、鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、百和（9938）等，可長線布局。

台灣成衣製造業的約80%營收來自歐美市場。過去，國際運動品牌的動能主要來自歐美成熟市場的穩健增長，尤其在中國大陸市場的崛起。法人指出，截至去年第4季，Nike在大陸的業績表現優於寶勝國際，大陸營收季度環比增長7%，同比增長4.2%，凸顯Nike在大陸市場的領先地位，相較於其他國際運動品牌。

目前，Nike在中國大陸的營收已經恢復到過去的高點，達到81%水準，主因在於大陸經濟增長動能的減緩，使運動品牌去化庫存的時間較過去更長。而Nike正在大力擴張至消費者（DTC）業務，有助在大陸經濟復甦後，迅速反映Nike中國大陸地區的盈利。

針對Nike，法人認為，展望下修的幅度不大，對台灣供應鏈的今年上半年營收影響僅為個位數，影響相對有限。此外，中低價位的運動品牌客戶拉貨穩定，今年上半年的出貨預期仍將保持雙位數的成長。

雖運動品牌復甦稍晚，法人分析，台廠今年開始擴產因應客戶需求，無市占流失情況。成衣部分，客戶春夏款訂單上修，預期儒鴻第2季營收將見大型品牌挹注跳增，聚陽今年上半年出貨量雙位數成長，產能緊追訂單。

製鞋部分，豐泰上半年營運雙位數年增，評價回到低檔，是長期投資選擇；鈺齊春夏款估較秋冬款個位數成長，預期今年第2季較明顯復甦。百和第4季營運不如預期，尚未看到奧運拉貨動能，不過展望今年仍有雙位數成長，毛利率在營收達規模經濟下，回到高檔。