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台中銀爆出董座挪用公款 股價急殺終場收黑

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台中銀董事長王貴鋒(站立者)涉嫌挪用公款逾10億元，遭新北檢聲押。記者夏淑賢／攝影
台中銀董事長王貴鋒(站立者)涉嫌挪用公款逾10億元，遭新北檢聲押。記者夏淑賢／攝影

台中商業銀行（2812）董事長王貴鋒今（31）日被爆出，涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元作為私人豪奢生活使用。台中銀股價早盤原本開高上漲，此消息一出盤中一點過後向下急殺，終場收在15.7元，下跌0.15元，跌幅0.94%。

新北地檢署昨指揮調查局北機站，依證券交易法及銀行法特別背信、洗錢等罪約談王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及極緻租賃業者周哲男後，將3人聲押禁見，其餘19人分別諭知交保10至300萬元交保。

新北檢企業犯罪專組檢察官李秉錡，昨指揮檢警調前往新北市永和、台北市中山區、桃園市、台中市共24處搜索，查扣豪車勞斯萊斯Phantom 2輛、超跑Aston Martin Zagato、Rapide各1輛、賓士S600、 S500各1輛、BMW 740 1輛、重機HARLEY-DAVIDSON2輛、紅酒162支、雪茄千支、名表BREGURT及ROLEX、珠寶和50餘個金融帳戶。

檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行100%持股子公司台中銀保經公司前負責人，於台中銀保經負責人任內，公司董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑等，作為私人日常生活使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司蒙有共2億0884萬餘元損害。

台中銀 調查局

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