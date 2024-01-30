台積電（2330）股價近兩年新高但股東數也創新低？ 專家：完美解釋了這句投資幹話
台積電29日創2年新高，來到648塊，逼近前高688。不過與此同時，股東數也創近2年新低。
上一輪台積電從688跌至370，股東數從86萬爆增到147萬，「存股台積電」成為了上至專業投資法人，下至地方鄉鎮菜市場的投資顯學；
想不到當台積電從370漲回650，本來堅定存股的股民開始「用腳投票」，2年間股東數直線大減40萬，相當於整個基隆市的人口都在默默清空台積電。
可能有人好奇了，為什麼台積電跌，股東數會爆增；而台積電漲，股東數會驟減呢？
這時候，一句經典的投資幹話語錄能完美解釋：
「股票很簡單，低買高賣就會賺錢。」
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