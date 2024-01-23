台積電（2330）凍漲？他憂：今年最高633元 網曝「每年最高點已過」

台股今22日續漲，台積電漲多休息，改由緯穎、廣達、緯創領軍撐盤，帶動AI族群大漲，收盤指數17,815.10點，上漲133.58點、漲幅0.76%，成交金額3,956.45億元。台積電（2330）收平盤626元。PTT網友討論，本以為台積電股價會持續往上，他擔心「今年股價最高恐怕就是633元」。其他人則表示，台積電每年一月是高點，一年做一次就夠賺了。

一名網友在PTT發文表示，上週台積電股價一股突破600元大關，本以為會持續往上，想不到盤中就下降，尤其是大盤上漲、台積電卻下跌，他直呼「不太妙」。

該網友說，台積電一月股價最高是眾所週知的事，結果股價只摸到633元個下去了，他擔心，「接下來又要盤11個月到明年了嗎。今年股價最高是否就是633呢？」

其他人則留言「Q1Q2淡季，生不出利多繼續把股價往上抬」、「台積電很簡單每年的一月就是高點，一年做一次就夠賺了」、「一月會拉高，筆記」、「1月行情結束了，明年請早」、「做一趟吃一年還不滿足」、「一年一次超派鐵拳差不多吧」、「一月就是吹牛大賽啊」、「年底再買不就得了？現在台積也變景氣循環股了」、「今年高點已見，要跑快跑」、「電子股一堆創高，只有台積電沒創高，主力肯定在洗盤」。

不過也有人看好股價，留言「798吧我猜」、「817不要不信」、「這麼沒耐心，乾脆去賭場比較快」、「會創新高喔」、「你賣了就會漲」、「股價怎麼跑誰能預測，沒信心就趕快脫手」、「拉回缺口，今年必上700不然我表演吃屎」、「780吧」、「胡說，800一定到」、「台積散戶持股很少啦，而且還在降，等散戶都被洗出場就一路向北了」。